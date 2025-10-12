Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник України прокоментував перемогу над Ісландією.

Національна збірна України обіграла Ісландію в гостьовому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

На наступний день після гри півзахисник "синьо-жовтих" та автор заключного гола в тій зустрічі Олег Очеретько прокоментував виступ власної команди.

"Настрій був бойовий, бо ми знали, що нам треба було вигравати. Нам могла допомогти тільки перемога, тому всі готувались тільки на бій.

Із перших хвилин ми повинні були показати, що ми готові до кожної контакту на полі. Усі були заряджені, щоб забити ще один гол, а потім ще один і не було в нас такого, що ось ми пропустили гол і тепер не зможемо виграти цю гру.

Забити гол за збірну — це гордість. Це моя дитяча мрія забивати за національну збірну та ще й в такому матчі", — заявив український виконавець.

У наступному турі збірна України прийматиме Азербайджан.