Втретє в історії у матчі за участю збірної України було забито вісім м'ячів.
Ісландія - Україна, Getty Images
11 жовтня 2025, 14:18
Збірна України у відбірному матчі ЧС-2026 здобула перемогу над Ісландією (5:3).
Таким чином, Україна вчетверте у своїй історії провела матч, у якому було забито вісім і більше голів.
Найрезультативнішим матчем є розгромна перемога над Сан-Марино (9:0) у відборі ЧС-2014.
Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026
В решті матчів Україна розгромила той же Сан-Марино (8:0) у тому ж відборі ЧС-2014, а також поступилася Франції (1:7) у товариській зустрічі 2020 року.
Свій наступний матч Україна проведе проти Азербайджану — гра відбудеться 13 жовтня о 21:45 за Києвом.