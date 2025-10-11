Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Втретє в історії у матчі за участю збірної України було забито вісім м'ячів.

Збірна України у відбірному матчі ЧС-2026 здобула перемогу над Ісландією (5:3).

Таким чином, Україна вчетверте у своїй історії провела матч, у якому було забито вісім і більше голів.

Найрезультативнішим матчем є розгромна перемога над Сан-Марино (9:0) у відборі ЧС-2014.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

В решті матчів Україна розгромила той же Сан-Марино (8:0) у тому ж відборі ЧС-2014, а також поступилася Франції (1:7) у товариській зустрічі 2020 року.

Свій наступний матч Україна проведе проти Азербайджану — гра відбудеться 13 жовтня о 21:45 за Києвом.