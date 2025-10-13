Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер португальської збірної Роберто Мартінес залишив зіркового вінгера Мілана поза заявкою.

Вінгер Мілана Рафаель Леау не зіграє у наступному матчі збірної Португалії проти Угорщини в рамках кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Інформацію підтвердила Федерація футболу Португалії.

Як повідомляє джерело, рішення про виключення 26-річного футболіста зі складу було прийнято головним тренером Роберто Мартінесом через невисоку фізичну готовність гравця.

"Рафаеля Леау виключили зі складу національної збірної, він не братиме участі у грі проти Угорщини. Рішення про виключення гравця було ухвалено тренером збірної Роберто Мартінесом після розгляду фізичного стану гравця", — зазначено у заяві Федерації.

У попередньому матчі Португалія — Північна Ірландія (1:0) Леау вийшов на поле на 61-й хвилині, замінивши Педру Нету.

Поєдинок четвертого туру групового етапу відбору ЧС-2026 між Португалією та Угорщиною відбудеться 14 жовтня о 21:45 за київським часом. Слідкувати можна на Football.ua.