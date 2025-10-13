Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної отримав пошкодження на передматчевому тренуванні.

Захисник збірної Азербайджану Рахіль Мамедов не зможе взяти участь у матчі четвертого туру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти України. Про це повідомила пресслужба федерації футболу Азербайджану.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст отримав травму під час передматчевого тренування, через що його участь у поєдинку стала неможливою.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 13 жовтня, на стадіоні ім. Ю. Пілсудського в Кракові. Початок — о 21:45 за київським часом.

Слідкуйте за протистоянням Україна — Азербайджан на Football.ua.