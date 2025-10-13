Матч відбору до чемпіонату світу-2026 пройде сьогодні у Кракові.
Фото: УАФ
13 жовтня 2025, 18:18
У польському Кракові, сьогодні, 13 жовтня, відбудеться поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану.
Як повідомляє УАФ, українська команда вийде на поле у синьому комплекті форми, тоді як суперники зіграють у сірому. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.
Разом до спільної мрії!
Після трьох турів у групі D збірна України має у своєму активі 4 очки та посідає друге місце. Лідирує Франція з дев’ятьма очками, далі йдуть Ісландія (3) та Азербайджан (1).