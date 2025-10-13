Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Матч відбору до чемпіонату світу-2026 пройде сьогодні у Кракові.

У польському Кракові, сьогодні, 13 жовтня, відбудеться поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану.

Як повідомляє УАФ, українська команда вийде на поле у синьому комплекті форми, тоді як суперники зіграють у сірому. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Разом до спільної мрії!

Після трьох турів у групі D збірна України має у своєму активі 4 очки та посідає друге місце. Лідирує Франція з дев’ятьма очками, далі йдуть Ісландія (3) та Азербайджан (1).