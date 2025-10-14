Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер Азербайджану вважає, що збірна прогресує, попри поразку, і має все необхідне для успішного виступу в наступних матчах.

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов прокоментував поразку своєї команди в матчі 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України. Поєдинок, який відбувся 13 жовтня у польському Кракові, завершився перемогою українців з рахунком 2:1.

Наставник азербайджанської збірної відзначив характер своїх підопічних та визнав, що команда була близькою до того, щоб забрати хоча б одне очко.

"Знали, що гра буде напруженою. Наші футболісти були втомленими. Учора ми хвилювалися, але хлопці проявили характер. Дякую їм за це", – заявив Аббасов.

Він звернув увагу на ключові епізоди гри, зокрема нереалізований момент Нарімана Ахундзаде, який міг змінити хід зустрічі:

"Можливо, ми мали взяти одне очко. 10–15 хвилин були дуже важкими – суперник хотів перемогти. Якби Ахундзаде реалізував свій момент, усе могло скластися інакше".

Попри поразку, тренер дивиться в майбутнє з оптимізмом і наголошує на потенціалі команди:

"У цієї команди є потенціал. Коли є дух і бажання, результат обов’язково прийде. Попереду два домашні матчі – будемо готуватися і намагатися здобути більше очок".

Аббасов окремо зупинився на фізичному стані футболістів, наголосивши, що гравцям збірної потрібно звикати до регулярних ігор на високому рівні:

"Наші футболісти повинні з юних років звикати до такого ритму. Можливо, потрібно збільшити кількість ігор у чемпіонаті. Якщо темп ігрової практики буде більшим – буде легше".

Також наставник нагадав, що після виснажливого виїзду до Ісландії, де Азербайджан програв 0:5, команда зуміла показати гідну гру проти України:

"У футболі важко щось передбачити. Після Ісландії всі думали, що команда буде виснажена, але ми боролися. Усі гравці виклалися на максимум. Емін Махмудов – найкращий за фізичними показниками, хоча сил у нього майже не залишалося".

Аббасов також поділився, про що говорив із командою перед грою:

"Вранці я сказав хлопцям: не перетворюйте втому на психологічну проблему. У суперника теж був переліт, матчі кожні три дні – це норма для таких турнірів. Ми повинні до цього звикати".

Наразі збірна Азербайджану з одним очком посідає останнє місце у групі D.