Захисник збірної України зіграв на новій позиції у матчі з Азербайджаном і поділився планами на листопад.
Валерій Бондар, getty images
14 жовтня 2025, 09:44
Центральний захисник Шахтаря і збірної України Валерій Бондар підсумував переможний матч проти Азербайджану (2:1) у кваліфікації чемпіонату світу‑2026.
За словами футболіста, головною ціллю команди було здобути три очки — і з цим завданням синьо-жовті впоралися.
"Головне завдання було отримати 3 бали. З цим впоралися і порадували наших фанатів. Результатом загалом задоволений", — зазначив Бондар.
Захисник вийшов на заміну по ходу матчу й грав на фланзі оборони. Як він сам зізнався, під час перерви не перебував у роздягальні, тому не чув установку тренера Сергія Реброва. Після виходу на поле отримав чітку вказівку не змінювати схему — залишитись у розстановці 4‑1‑4‑1.
"Тренер сказав нічого не змінювати. Ми продовжили грати за схемою 4‑1‑4‑1. Я грав крайнього захисника до фінального свистка", — сказав Бондар.
Також він прокоментував підготовку до вирішальних матчів кваліфікації:
"Ребров наголосив, що все ще можливо. Налаштовуємось на перше місце у групі".
Після чотирьох турів Україна займає друге місце у групі D з 7 очками, поступаючись Франції (10). Ісландія має 4 очки, Азербайджан — 1. У листопаді українці зіграють із Францією та Ісландією.