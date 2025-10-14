Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної України зіграв на новій позиції у матчі з Азербайджаном і поділився планами на листопад.

Центральний захисник Шахтаря і збірної України Валерій Бондар підсумував переможний матч проти Азербайджану (2:1) у кваліфікації чемпіонату світу‑2026.

За словами футболіста, головною ціллю команди було здобути три очки — і з цим завданням синьо-жовті впоралися.

"Головне завдання було отримати 3 бали. З цим впоралися і порадували наших фанатів. Результатом загалом задоволений", — зазначив Бондар.

Захисник вийшов на заміну по ходу матчу й грав на фланзі оборони. Як він сам зізнався, під час перерви не перебував у роздягальні, тому не чув установку тренера Сергія Реброва. Після виходу на поле отримав чітку вказівку не змінювати схему — залишитись у розстановці 4‑1‑4‑1.

"Тренер сказав нічого не змінювати. Ми продовжили грати за схемою 4‑1‑4‑1. Я грав крайнього захисника до фінального свистка", — сказав Бондар.

Також він прокоментував підготовку до вирішальних матчів кваліфікації:

"Ребров наголосив, що все ще можливо. Налаштовуємось на перше місце у групі".

Після чотирьох турів Україна займає друге місце у групі D з 7 очками, поступаючись Франції (10). Ісландія має 4 очки, Азербайджан — 1. У листопаді українці зіграють із Францією та Ісландією.