Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної України оцінив матчі проти Ісландії та Азербайджану.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відверто поділився емоціями після вдалих жовтневих матчів збірної — перемог над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).

"Втомився, звичайно. Дуже давно не грав два матчі поспіль у такому режимі — переліт, відновлення. Було нелегко, але я віддав усі сили сьогодні. Дуже радий за команду. В першому таймі створили багато моментів, але трохи не вистачило останньої передачі. Були помилки, яких зазвичай у нас нема, але найголовніше — результат", — сказав він.

Маліновський звернув увагу на зростаючу загрозу з боку опонентів:

"Ми бачимо, що всі збірні, навіть Азербайджан, якщо даєш їм час — вони вміють грати у футбол. Сьогодні гра була непростою, але я вважаю: головне — перемога. Готуємось до наступного матчу".

Щодо особистого результату, Руслан згадав часи в клубі:

"Коли востаннє забивав у двох матчах поспіль? Напевно, в Аталанті. Там був період, що віддавав та забивав у дев'ятьох іграх поспіль. Щодо двох матчів підряд правою ногою — такого не було. Це мій третій гол правою. Я пам’ятаю всі голи: перший — Ювентусу, і зараз теж правою. Класно, що зміг забити. Головне — перемога. Сьогодні всі віддали багато сил, і це було непросто".

Маліновський також зауважив, що умови на полі Ісландії і в грі з Азербайджаном відрізнялися:

"У Ісландії — жорстке поле, м’яча швидше ходив. Тут поле був м’якшим, багато піску — тіло реагує інакше, м’язи працюють по-іншому. На тренуванні вже відчував, що ноги “сідають” — але треба було витримати".

Після чотирьох турів Україна займає друге місце у групі D з 7 очками, поступаючись Франції (10). Ісландія має 4 очки, Азербайджан — 1. У листопаді українці зіграють із Францією та Ісландією.