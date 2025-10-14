Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Битва аутсайдерів групи закінчилася внічию.

Збірна Естонії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 не змогла обіграти Молдову. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Естонці відкрили рахунок на 12 хвилині зусиллями Маттіаса Кайта, але в середині другого тайму Молдова відповіла влучним ударом у виконанні Штефана Бодіштяну.

Таким чином, Естонія набрала чотири очки і посідає четверте місце у групі, випереджаючи Молдову на три бали. Попереду йдуть Норвегія (18), Італія (12) та Ізраїль (9).

Естонія — Молдова 1:1

Голи: Кайт, 12 — Бодіштяну, 64.

Естонія: Хейн — Синявський, метс, Паскочі, Шьоннінг-Ларсен — Кайт (Паалберг, 86), Соометс — Саарма (Мустмаа, 59), Кржіштя (Шейн, 59), Яковлев — Саппінен (Тамм, 82).

Молдова: Кожухар — Рябчук, Гарасіменцов, Бабогло, Крачун (Стефан, 62), Форов (Плетіке, 81) — Богачук (Лупан, 46), Раце (Борс, 62), Каймаков (Бодіштяну, 46) — Постолаки, Перчун.

Попередження: Метс, Тамм — Рябчук, Богачук, Бабогло.