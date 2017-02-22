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Экс-форвард сборной Италии Себастьян Джовинко, выступающий в Торонто, отказал китайцам.

В то время, как едва ли не каждый футболист, чья карьера приближается к завершению, с удовольствием отправляется вешать бутсы на гвоздь в китайской лиге, Себастьян Джовинко не собирается покидать Торонто.

Форвард, забивший 39 мячей и сделавший 27 результативных передач в 61-м матче первенства МЛС, и лишь в последний момент исключенный из Скуадры Адзурры Антонио Конте перед финальным турниром Евро-2016, обратил на себя внимание клубов Поднебесной. Однако предложение показалось недостаточно привлекательным 30-летнему экс-форварду Ювентуса, Эмполи и Пармы.

"В настоящий момент Себастьян сказал "нет", — сообщил агент футболиста Андреа Д'Амико. — Однако если покупатели улучшат свое предложение, он может и передумать".

