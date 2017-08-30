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Брюгге завершил подписание полузащитника Саутгемптона Йорди Класи на правах аренды до конца сезона.

Полузащитник Саутгемптона Йорди Класи проведет остаток сезона на правах аренды за Брюгге, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

При этом в сделку не включена опция выкупа, поэтому по окончании срока аренды полузащитник будет вынужден вернуться в Саутгемптон.

В прошлом сезоне Класи отыграл лишь 12 матчей в Премьер-лиге в стартовом составе, а еще четыре раза выходил на замену, отметившись один голом и одной результативной передачей.