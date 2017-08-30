Брюгге завершил подписание полузащитника Саутгемптона Йорди Класи на правах аренды до конца сезона.
Йорди Класи, clubbrugge.be
30 августа 2017, 21:08
Полузащитник Саутгемптона Йорди Класи проведет остаток сезона на правах аренды за Брюгге, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
При этом в сделку не включена опция выкупа, поэтому по окончании срока аренды полузащитник будет вынужден вернуться в Саутгемптон.
В прошлом сезоне Класи отыграл лишь 12 матчей в Премьер-лиге в стартовом составе, а еще четыре раза выходил на замену, отметившись один голом и одной результативной передачей.