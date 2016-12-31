Чтиво

Football.ua и компания Grants представляет вашему вниманию цитаты и высказывания легендарного полузащитника, поигравшего под началом Элленио Эрреры в Барселоне и Интере, единственного испанца, удостоившегося Золотого мяча — Луиса Суареса Мирамонтеса.

В Испании меня почти не ценят.

Мой отец Агустин Суарес владел скотобойней в Ла-Корунье. До сих пор ощущаю запах крови, витающий в душном воздухе. Технике разделывания туш крупного рогатого скота я предпочитал технику обращения с футбольным мячом.

Уже в семь лет футбол привлекал меня больше, чем учеба.

Сегодня быть футболистом куда сложнее. Раньше игра была намного проще, а интерес СМИ к игре был совсем не такой.

Я никогда не любил скандалы, скажу больше – меня воротило от них.

Никогда не понимал политиков и журналистов. Они, к слову, тоже себя не всегда понимают.

В футболе можно работать над развитием таланта, но феномены рождаются редко.

В настоящее время футбол смотрится более ровным.

Игроки топ-уровня проявляют себя в матчах вроде дерби.

Ты не можешь выигрывать трофеи каждый год, но очень важно каждый год к этому стремиться.

Носить десятый номер на спине – фактически становиться мозгом команды.

Вы не можете одинаково хорошо тренировать в двух разных чемпионах.

Многое зависит от первого получаса игры.

Несмотря на то, что я живу в Милане, а сыграл я больше времени за Интер, мое сердце навсегда сине-гранатовое.

Барса уже тогда была известна в мире, но тот клуб, конечно же, не имеет ничего общего с сегодняшним гигантом. Масштабы и жизнь были более человеческими, что ли. Скажем, холостяки снимали квартиры у частников. А на тренировки мы ездили на трамваях. До 23 лет у меня не было машины (воспоминания об образце Барселоны 50-х годов)

Я любил играть против Ди Стефано. Считаю его величайшим футболистом в истории. Не Пеле и не Марадону.

Кубала был великим игроком, который ознаменовал эру в Барселоне, как это сделал Ди Стефано в Мадриде.

Ссориться с Кубалой было равнозначно смертному приговору. Болельщики были без ума от венгра. Ему позволялось многое и прощалось все.

Эррера был доволен моей игрой. "Из всех важных клавишей инструмента, который назывался La Grande Inter, Cyapec всегда был наиважнейшей", — говорил он.

Я стал первым футболистом, кому удавалось в один год выиграть и приз Габриэля Ано, и Анри Делонэ. Забавно. Тиффози были от меня без ума.

Футбол в исполнении Иньесты кажется простым и легким, но это не так.

В 2010 году Иньеста и Хави заслуживали Золотой мяч больше, чем Месси.

Золотой мяч не должен вводить в заблуждение, что тот или иной игрок лучше другого.

Такого трио я еще никогда не видел. Ключевую роль здесь сыграла скромность Месси, когда в Барселону переходили Неймар и Суарес. Все трое поняли, что могут добиться больших успехов, если задвинут свой эгоизм на второй план. И они достигли прекрасного взаимопонимания (Суарес об MSN).

Футбол для меня – это что-то потрясающее. Я исполнил все свои мечты, кроме одной: выигрыша чемпионата мира.

Я пережил слишком много радостных мгновений, чтобы о чем-то сожалеть.