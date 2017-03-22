Испания

Вингер Севильи Витоло летом может стать игроком Барселоны.

По окончанию сезона Барселону покинет главный тренер Луис Энрике. Несмотря на то, что имя нового наставника еще неизвестно, технический директор клуба Роберт Фернандес уже работает над потенциальными приобретениями.

По информации Marca, Витоло является объектом пристального изучения скаутами Барсы. Клуб впечатлен способностью 27-летнего вингера сыграть на любом крае атаки, а также видит в нем потенциал закрыть позицию правого защитника.

Контракт Витоло с Севильей рассчитан до лета 2020 года. В соглашении прописана клаусула в 40 млн евро, но Marca утверждает, что Барселона может приобрести игрока дешевле – за 30 миллионов.

В текущем сезоне на счету Витоло 24 матча в Ла Лиге (4 гола и 4 ассиста).