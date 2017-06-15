Испания

Защитник Палмейраса Йерри Мина может стать одним из первых летних трансферов Барселоны.

Барселона готова выплатить сумму отступных за защитника Палмейраса Йерри Мину.

Каталонцы хотели бы укрепить защитную линию после невнятного сезона в исполнении ряда защитников. Руководство клуба направляло свой интерес в сторону Маркиньоса и Тиаго Силвы, однако рассматривались и варианты на перспективу.

Одним из таких вариантов является Мина, с которым уже согласован контракт, сообщает Don Balon. Сумма отступных составит 9 миллионов евро.

При этом, стороны договорились, что колумбиец присоединится к клубу не сразу, а лишь по окончании Копа Либертадорес — 22 ноября.

Стоит отметить, что ранее Барселона выкупила Марлона.