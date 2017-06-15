Барселона готова выплатить сумму отступных за защитника Палмейраса Йерри Мину. 

Каталонцы хотели бы укрепить защитную линию после невнятного сезона в исполнении ряда защитников. Руководство клуба направляло свой интерес в сторону Маркиньоса и Тиаго Силвы, однако рассматривались и варианты на перспективу.

Одним из таких вариантов является Мина, с которым уже согласован контракт, сообщает Don Balon. Сумма отступных составит 9 миллионов евро. 

При этом, стороны договорились, что колумбиец присоединится к клубу не сразу, а лишь по окончании Копа Либертадорес — 22 ноября. 

Стоит отметить, что ранее Барселона выкупила Марлона.