Защитник Палмейраса Йерри Мина может стать одним из первых летних трансферов Барселоны.
Мина может перейти в Барселону, Getty Images
15 июня 2017, 09:54
Барселона готова выплатить сумму отступных за защитника Палмейраса Йерри Мину.
Каталонцы хотели бы укрепить защитную линию после невнятного сезона в исполнении ряда защитников. Руководство клуба направляло свой интерес в сторону Маркиньоса и Тиаго Силвы, однако рассматривались и варианты на перспективу.
Одним из таких вариантов является Мина, с которым уже согласован контракт, сообщает Don Balon. Сумма отступных составит 9 миллионов евро.
При этом, стороны договорились, что колумбиец присоединится к клубу не сразу, а лишь по окончании Копа Либертадорес — 22 ноября.
Стоит отметить, что ранее Барселона выкупила Марлона.