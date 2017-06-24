Барселона хочет приобрести полузащитника Гуанчжоу Паулиньо, но бразилец заявил, что он счастлив в Китае.

"Да, Барселона выходила на связь с моим агентом. Да, они сделали предложение и переговоры продолжаются. Но я очень доволен своей нынешней личной и профессиональной жизнью. В такие моменты трудно решаться на перемены", — сказал Паулиньо.

"Я постоянно общаюсь со своим агентом, и мы не хотим оставлять все на последний день. Я хочу, чтобы все стороны остались довольными. Если я останусь, то у Барселоны есть другие варианты, а если я уйду, то хочу, чтобы у Гуанчжоу было время найти мне замену".

Паулиньо играет за Гуанчжоу Эвергранд с 2015-го года, куда он перешел из Тоттенхэма за 14 миллионов евро. В составе Гуанчжоу бразилец дважды становился чемпионом Китая.