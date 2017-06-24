Испания

Полузащитник Гуанчжоу Эвергранд Паулиньо признался, что он получил предложение от Барселоны, но не уверен, стоит ли ему его принимать.

Барселона хочет приобрести полузащитника Гуанчжоу Паулиньо, но бразилец заявил, что он счастлив в Китае.

"Да, Барселона выходила на связь с моим агентом. Да, они сделали предложение и переговоры продолжаются. Но я очень доволен своей нынешней личной и профессиональной жизнью. В такие моменты трудно решаться на перемены", — сказал Паулиньо.

"Я постоянно общаюсь со своим агентом, и мы не хотим оставлять все на последний день. Я хочу, чтобы все стороны остались довольными. Если я останусь, то у Барселоны есть другие варианты, а если я уйду, то хочу, чтобы у Гуанчжоу было время найти мне замену".

Паулиньо играет за Гуанчжоу Эвергранд с 2015-го года, куда он перешел из Тоттенхэма за 14 миллионов евро. В составе Гуанчжоу бразилец дважды становился чемпионом Китая.