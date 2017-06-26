Испания

Сын тренера Реала Зинедина Зидана Энцо Фернандес проведет следующий сезон в Алавесе.

Тренер Реала Зинедин Зидан собирается отправить своего сына, полузащитника Энцо Фернандеса, в годичную аренду в Алавес.

Как сообщает Marca, руководство Реала осталось довольным тем, как набираются опыта арендованные Алавесом молодые футболисты, в частности принадлежащий Реалу Маркос Льоренте и защитник Атлетико Тео Эрнандес, который должен оказаться в составе Бланкос в ближайшее время. Поэтому надеется, что пребывание в баскской команде пойдет на пользу и Энцо.

22-летний Энцо сыграл лишь один матч в составе первой команды Реала – в кубковом поединке против Культураль Леонесы, и забил один из шести мячей своей команды.