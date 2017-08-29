Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес рассказал о планах работы каталонцев на трансферном рынке.
Роберт Фернандес, Mundo Deportivo
29 августа 2017, 09:26
Нынешним летом Барселона приобрела вингера Жерара Деулофеу, хавбека Паулиньо, а также нападающего Усмана Дембеле, приобретенного за рекордные для клуба 105 млн евро.
Как сообщил спортивный директор "сине-гранатовых" Роберт Фернандес, до закрытия трансферного окна каталонцы попытаются подписать еще двух игроков.
"Мы надеемся представить еще одного, а в лучшем случае двух новичков до конца месяца", — передает слова Фернандеса Mundo Deportivo.
"Сейчас я не могу назвать имена, но клуб работает над новыми приобретениями".
Также спортивный директор Барселоны заявил, что клуб не будет пытаться приобрести хавбека Ниццы Жана-Микаэля Сери.
Что касается Филиппе Коутиньо и Анхеля Ди Марии, Фернандес воздержался от любых намеков о переходе кого-то из этих игроков.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль не намерен продавать Коутино в Барселону.