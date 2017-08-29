Испания

Спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес рассказал о планах работы каталонцев на трансферном рынке.

Нынешним летом Барселона приобрела вингера Жерара Деулофеу, хавбека Паулиньо, а также нападающего Усмана Дембеле, приобретенного за рекордные для клуба 105 млн евро.

Как сообщил спортивный директор "сине-гранатовых" Роберт Фернандес, до закрытия трансферного окна каталонцы попытаются подписать еще двух игроков.

"Мы надеемся представить еще одного, а в лучшем случае двух новичков до конца месяца", — передает слова Фернандеса Mundo Deportivo.

"Сейчас я не могу назвать имена, но клуб работает над новыми приобретениями".

Также спортивный директор Барселоны заявил, что клуб не будет пытаться приобрести хавбека Ниццы Жана-Микаэля Сери.

Что касается Филиппе Коутиньо и Анхеля Ди Марии, Фернандес воздержался от любых намеков о переходе кого-то из этих игроков.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не намерен продавать Коутино в Барселону.