Испания

Украинский страйкер покинет Ла Лигу этим летом.

Руководство Бетиса проведет встречу с нападающим Романом Зозулей, на которой обсудят детали досрочного разрыва контракта. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

Стороны уже пришли к соглашению по остановке контракта украинца. Зозуля получит компенсацию в размере годичной зарплаты.

Переговоры между клубом и футболистом должны завершиться сегодня, 31-го августа, чтобы Роман мог найти новый клуб до окончания трансферного окна.

Оклад Зозули в Бетисе составлял около 600 тысяч евро в год.

Летнее трансферное окно в Испании и Украине закрывается 1 сентября. Football.ua предлагает вам следить за последними трансферами летнего межсезонья в режиме онлайн.