Испания

Полузащитник Лиона Набиль Фекир привлек внимание со стороны Барселоны.

Marca сообщает о том, что Барселона следит за Фекиром уже несколько месяцев. Более того, спортивный директор клуба Роберто Фернандес лично посетил матч Лион — Эвертон (3:0) и просмотрел 24-летнего футболиста.

При этом отмечается, что Барса попытается подписать Фекира только в том случае, если клубу снова не удастся переманить полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо.

Отметим, что за "сине-гранатовых" выступают трое партнеров Фекира по сборной Франции — Люка Динь, Самуэль Умтити и Усман Дембеле.

В начале года Фекир в одном из интервью высказал симпатии в адрес испанского чемпионата.

В текущем сезоне Набиль провел за Лион 11 матчей в чемпионате Франции, забил 11 голов и отдал три ассиста.