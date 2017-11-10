Полузащитник Лиона Набиль Фекир привлек внимание со стороны Барселоны.
Набиль Фекир, getty images
10 ноября 2017, 13:57
Marca сообщает о том, что Барселона следит за Фекиром уже несколько месяцев. Более того, спортивный директор клуба Роберто Фернандес лично посетил матч Лион — Эвертон (3:0) и просмотрел 24-летнего футболиста.
При этом отмечается, что Барса попытается подписать Фекира только в том случае, если клубу снова не удастся переманить полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо.
Отметим, что за "сине-гранатовых" выступают трое партнеров Фекира по сборной Франции — Люка Динь, Самуэль Умтити и Усман Дембеле.
В начале года Фекир в одном из интервью высказал симпатии в адрес испанского чемпионата.
В текущем сезоне Набиль провел за Лион 11 матчей в чемпионате Франции, забил 11 голов и отдал три ассиста.