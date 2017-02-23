Лига Европы

Защитник Шахтера Дарио Срна прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы с Сельтой.

"Нам нужно забыть результат первой игры с Сельтой. Теперь мы играем дома в Харькове, где будет полный стадион. Нам нужно быть аккуратными, ведь эта команда создала проблемы Барселоне и Реалу, мы с большим уважением относимся к сопернику", — заявил Срна.

"Сельта играет персонально с каждым игроком, практически 10 на 10, нет свободных зон. Думаю, что у нас появятся шансы на контратаках"

"В первой игре мы имели несколько хороших контратак, но не сумели реализовать, нужно добавить в концентрации. Все футболисты, которые играют в Шахтере — это качественные игроки высокого уровня, они заслуживают здесь быть. Считаю, что у тренера есть головная боль при выборе игроков, потому что сейчас есть огромная конкуренция, но на поле могут выходить лишь 11", — добавил хорватский защитник.

Поединок между Шахтером и Сельтой состоится сегодня. Начало встречи — в 22:05.

Отметим, что вернулся в команду форвард Факундо Феррейра, который пропускал первый матч против Кельтов из-за повреждения. Также стоит выделить отсутствие хавбека Дентиньо, травмировавшегося в том же матча с испанцами.