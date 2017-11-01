Лига Европы

Команда и делегация луганского клуба улетели на матч с Гертой в Лиге Европы.

В среду, в 9 часов утра, делегация Зари из аэропорта Запорожья чартерным рейсом отправилась в Берлин. Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.



В предматчевый список главного тренера Юрия Вернидуба попали следующие игроки: Андрей Лунин, Олег Чуваев, Алексей Шевченко, Максим Лунев, Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Артем Гордиенко, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка, Артем Громов, Леонидас, Игорь Харатин, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Владислав Кочергин, Александр Сваток, Силас, Иури.

Матч Герта — Заря начнется в четверг в 22.05. Прямая трансляция на телеканалах Футбол 2 и Украина.