Украина: Первая лига

Football.ua подводит итоги первой части чемпионата Украины первой лиги. На очереди — ПФК Сумы.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: борьба за выживание, 13-17 место

Нынешнее расположение в таблице: 16 место, 18 очков

Сумы переживают не просто период – главный спонсор команды “Фрунзе-Электрод” испытывает финансовые проблемы, соответственно, и клуб не получает должного финансирования. А когда команда играет, не получая заработную плату, результат, чаще всего, не утешительный. Вот и Сумы оказались в яме, как игровой, так и психологической.

Не помогла и смена главного тренера. Под руководством Павла Кикотя Сумы набрали больше очков, чем при Юрии Ярошенко, но кардинально это ситуацию не поменяло. Тем не менее, винить в этом тренеров тяжело – у Сум не лучший подбор игроков, не добавляет энтузиазма и финансовая проблема. Более того, Сумы не смогли все свои домашние матчи провести на Юбилейном, так как стадион пришлось делить с Олимпиком, а часть игр сумчане провели в Жовтневом и Копылах.

Зимой команда вряд ли кардинально усилится, а потому Кикотю придется обходится малыми силами. У Сум слишком много слабых мест, а их финансовые возможности одни из самых плачевных в первой лиге.

Лучший игрок: Иван Брикнер

Единственный игрок Сум, попавший в символическую сборную первой части сезона. И это неудивительно – Брикнер однозначно лучший игрок команды, и никто не удивится, если зимой он сменит прописку. Брикнер надежен в отборе, хорош в силовой борьбе, главный креативщик команды и не мало забивает. Что еще требуется от центрхава? Иван Брикнер стремительно прогрессирует и становится одним из самых заметных полузащитников первой лиги.

Лучший бомбардир: Евгений Кравчук, Иван Брикнер (оба по 4 мяча)

Лучший матч: Черкасский Днепр – ПФК Сумы 0:2 (08.10.2016, 13-й тур)

Худший матч: Нафтовик-Укрнафта — ПФК Сумы 4:0 (25.09.2016, 10-й тур)

Открытие: Богдан Душин

Разочарование: игра на родном стадионе – Сумы не выиграли ни одного матча на Юбилейном.

Оптимальный состав: Литвиненко (Клищук) – Медведев (Процишин), Бородай, Суходуб (Кравчук), Процишин (Приходько) – Лучик (Койдан), Богачев (Игнатенко), Душин, Брикнер (Разуваев), Гребенюк – Жариков (Федосов, Меркушев)

Тренеры: Ярошенко Юрий Николаевич (1-7; +1=2–4; 8:14; 5), Страшненко Сергей Сергеевич (8-9; +1=0–1; 2:4; 3), Кикоть Павел Николаевич (с 10-го тура; +2=4–5; 9:15; 10)

Чего ждать зимой?

«Из 20 игроков на контрактах в Сумах осталось только шесть. Остальные изъявили желание уйти: у одних завершились сроки соглашений, у других — подошла к концу аренда. Весной в Сумах будет фактически новая команда. Исполнителей ищем на все позиции», — заявил недавно главный тренер Сум Павел Кикоть. Если это действительно так, то стоит ли ждать позитивных изменений в клубе? О проблемах с финансированием в Сумах давно известно, и если зимой в команду не придет новый инвестор, то, скорей всего, именно Сумы составят компанию Тернополю во второй лиге.

Прогноз: 17 место, понижение в классе

Анатолий Коваленко, Football.ua