Украина: Первая лига

Защитник донецкого Шахтера Максим Жичиков вернулся в мариупольский Ильичевец.

Напомним, что в первой половине текущего сезона 24-летний фулбек на правах аренды выступал за Александрию.

Однако наставник александрийцев Владимир Шаран оказался разочарован уровнем игры защитника Горняков, поэтому практически не предоставлял ему игрового времени.

Ранее официальный сайт Шахтера сообщил, что Жичикова арендовал Ильичевец.

Как сообщает официальный сайт мариупольского клуба, Максим будет выступать за команду Александра Севидова во второй части нынешней кампании.

Стоит отметить, что у воспитанника донетчан уже есть опыт выступлений за приазовцев — с января 2015 года по июнь 2016 года он защищал цвета Ильичевца на правах аренды, в футболке которого он провел 28 матчей и забил 2 гола.

В текущем сезоне Жичиков отыграл за Александрию во всех турнирах 4 матча, отметившись одной результативной передачей.