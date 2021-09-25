Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

Миланский Интер в поединке шестого тура итальянской Серии А на своем поле примет Аталанту. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги.

Так, на победу Интера предлагается коэффициент 1,96, тогда как потенциальный успех команды Джан Пьеро Гасперини оценивается показателем 3,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что "Интер будет проигрывать и выиграет". Этот исход оценен коэффициентом — 8,40.

Напомним, матч Интер — Аталанта состоится сегодня, 25 сентября. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.