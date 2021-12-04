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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Вулверхэмптон на своем поле примет Ливерпуль в рамках 15 тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юргена Клоппа.

Так, на победу "красных" предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 7,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче Ливерпуль выиграет с разницей в три мяча или больше. Этот исход оценивается коэффициентом 3,80.

Напомним, что матч Вулверхэмптон — Ливерпуль состоится сегодня, 4 декабря, в 17:00 по киевскому времени.