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Дізнайся, на що ставити у грі за участю української команди.

У четвер, 17 серпня, в рамках матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи Дніпро-1 зіграє проти Славії з Праги. Українська команда буде номінальним господарем — поєдинок пройде в словацькому Кошиці.

Дніпро-1 — Славія Прага: відео онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Відверто кажучи, букмекери не вірять у перемогу Дніпра-1: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.72, а перемога української команди – 4.85. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.00.

Тож на що ставити?

За два матчі Дніпро-1 може зволити і забити один гол у ворота суперника. У першій грі не вийшло, але має вийти у другій. Тому ставка "Обидві заб'ють" цілком може спрацювати. Коефіцієнт – 1.79.

Дніпро-1 — Славія Прага: де дивитись матч кваліфікації третього раунда Ліги Європи

Ми завжди віримо у наші українські клуби та чекаємо від них позитивних результатів, але сьогодні ми будемо песимістами. Тому пропонуємо поставити на перемогу Славії із коефіцієнтом 1.72. На жаль, колектив Олександра Кучера в останніх матчах не вселяє оптимізму...

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 – Славія пройде 17 серпня о 21:00 за київським часом.