Ліга конференцій

"Гірники" зустрінуться з шістьма клубами.

У Монако проходить жеребкування основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26.

Донецький Шахтар уже дізнався своїх майбутніх суперників:

Легія (Д)

Шемрок Роверс (В)

Рієка (Д)

Абердін (В)

Брейдаблік (Д)

Хамрун Спартанс (В)

Розклад основного етапу ЛК-2025/26

2 жовтня 2025 року — перший тур;

23 жовтня 2025 року — другий тур;

6 листопада 2025 року — третій тур;

27 листопада 2025 року — четвертий тур;

11 грудня 2025 року — п'ятий тур;

18 грудня 2025 року — шостий тур.

Нагадаємо, єврокубковий шлях підопічних Арди Турана розпочався першим відбірковим раундом ЛЄ, з якого вони вибили Ільвес (загальний рахунок — 6:0). Пізніше Шахтар розібрався з Бешикташем (6:2), але зазнав поразки від Панатінаїкоса (0:0, 3:4 пен.). Учора, 28 серпня, донеччани дотиснули Серветт за підсумками додаткового часу.