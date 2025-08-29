"Гірники" зустрінуться з шістьма клубами.
Шахтар, shakhtar.com
29 серпня 2025, 14:45
У Монако проходить жеребкування основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26.
Донецький Шахтар уже дізнався своїх майбутніх суперників:
Легія (Д)
Шемрок Роверс (В)
Рієка (Д)
Абердін (В)
Брейдаблік (Д)
Хамрун Спартанс (В)
Розклад основного етапу ЛК-2025/26
2 жовтня 2025 року — перший тур;
23 жовтня 2025 року — другий тур;
6 листопада 2025 року — третій тур;
27 листопада 2025 року — четвертий тур;
11 грудня 2025 року — п'ятий тур;
18 грудня 2025 року — шостий тур.
Нагадаємо, єврокубковий шлях підопічних Арди Турана розпочався першим відбірковим раундом ЛЄ, з якого вони вибили Ільвес (загальний рахунок — 6:0). Пізніше Шахтар розібрався з Бешикташем (6:2), але зазнав поразки від Панатінаїкоса (0:0, 3:4 пен.). Учора, 28 серпня, донеччани дотиснули Серветт за підсумками додаткового часу.