Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та лондонський Крістал Пелес.

Київське Динамо та лондонський Крістал Пелес зіграють у першому турі Ліги конференцій УЄФА в Любліні.

Олександр Шовковський, після нічиєї проти львівських Карпат (3:3), залучив до стартового складу Нещерета в рамці воріт, тоді як Тимчик та Михавко гратимуть у захисті, Ярмоленко та Яцик розташуються в півзахисті, а атаку очолить Герреро.

Олівер Гласнер, на тлі перемоги над Ліверпулем (2:1), використав із перших хвилин Сосу на лівому фланзі, тоді як Г'юз гратиме в центрі поля.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Тіаре, Михавко, Дубінчак — Ярмоленко, Яцик, Бражко, Шапаренко — Герреро.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Піхальонок, Волошин, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Буяльський, Захарченко, Бленуце.



Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Г'юз, Соса — Камада, Піно — Матета.

Запасні: Метьюз, Бенітес, Мітчелл, Сарр, Лерма, Нкетіа, Уче, Клайн, Ессе, Канво, Девенні, Кардінес.



Гра Динамо Київ — Крістал Пелес почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.