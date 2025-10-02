Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють шотландський Абердін та донецький Шахтар.
Лукас Феррейра, фото ФК Шахтар Донецьк
02 жовтня 2025, 21:19
Шотландський Абердін та донецький Шахтар зіграють у першому турі Ліги конференцій УЄФА на стадіоні Піттодрі.
Джиммі Телін вирішив використав із перших хвилин Доррінгтона в трійці центральних захисників, тоді як Армстронг, Кларксон та Кескінен гратимуть у півзахисті, а Лазетич долучиться до атаки.
Арда Туран, на тлі перемоги наді львівським Рухом (4:0), залучив до стартового складу Вінісіуса на правому фланзі оборони, тоді як Назарина та Очеретько гратиму о центрі поля, а Лукас та Еліас повернуться до атаки.
Абердін: Мітов — Кнустер, Мілн, Доррінгтон — Девлін, Армстронг, Палаверса, Кларксон, Кескінен — Лазетич, Карлссон.
Запасні: Суман, Вітолс, Шинні, Гельтне-Нільсен, Аушіш, Полвара, Єнгі, Міланович, Нісбет, Моллой, Лоббан, Г’ямфі.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес — Лукас, Еліас, Педріньйо да Сілва.
Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Криськів, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Глущенко, Конопля, Бондаренко, Мейрелліш, Фарина.
Гра Абердін — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.