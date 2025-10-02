Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють шотландський Абердін та донецький Шахтар.

Шотландський Абердін та донецький Шахтар зіграють у першому турі Ліги конференцій УЄФА на стадіоні Піттодрі.

Джиммі Телін вирішив використав із перших хвилин Доррінгтона в трійці центральних захисників, тоді як Армстронг, Кларксон та Кескінен гратимуть у півзахисті, а Лазетич долучиться до атаки.

Арда Туран, на тлі перемоги наді львівським Рухом (4:0), залучив до стартового складу Вінісіуса на правому фланзі оборони, тоді як Назарина та Очеретько гратиму о центрі поля, а Лукас та Еліас повернуться до атаки.

Абердін: Мітов — Кнустер, Мілн, Доррінгтон — Девлін, Армстронг, Палаверса, Кларксон, Кескінен — Лазетич, Карлссон.

Запасні: Суман, Вітолс, Шинні, Гельтне-Нільсен, Аушіш, Полвара, Єнгі, Міланович, Нісбет, Моллой, Лоббан, Г’ямфі.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес — Лукас, Еліас, Педріньйо да Сілва.

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Криськів, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Глущенко, Конопля, Бондаренко, Мейрелліш, Фарина.



Гра Абердін — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.