Напередодні служба екстрених новин Al Arabiya повідомила про те, Що Кріштіану Роналду став гравцем Аль-Насра.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо підтверджує, що угода між гравцем та клубом близька до позитивного завершення.

Зараз триває зустріч для того, щоб перевірити усі документи та узгодити договір між клубом та футболістом.

Контракт діятиме до червня 2025 року. Як і очікувалося — зарплата близько 200 мільйонів євро на рік, включаючи комерційні угоди.

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R