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Футболіст буде отримувати "космічні" гроші.

Напередодні служба екстрених новин Al Arabiya повідомила про те, Що Кріштіану Роналду став гравцем Аль-Насра.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо підтверджує, що угода між гравцем та клубом близька до позитивного завершення.

Зараз триває зустріч для того, щоб перевірити усі документи та узгодити договір між клубом та футболістом.

Контракт діятиме до червня 2025 року. Як і очікувалося — зарплата близько 200 мільйонів євро на рік, включаючи комерційні угоди.