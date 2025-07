Літнє трансферне вікно 2024 року вже виходить на фінішну пряму. Водночас минулий тиждень ознаменувався низкою яскравих переходів. Football.ua підготував для вас підбірку десяти найбільш гучних трансферів останніх семи днів.

*суми трансферів за версією transfermarkt

Вік: 22

Громадянство: Німеччина

Позиція: атакувальний півзахисник

Вартість: 125 + 15 млн євро

Контракт: до 30 червня 2030 року

Ліверпуль оформив рекордний трансфер, підписавши одного з найяскравіших талантів Європи — Флоріана Вірца з Баєра. Переговори між клубами тривали понад два місяці та завершилися угодою на загальну суму 140 млн євро. Вірц став найдорожчим новачком в історії "червоних" і одним із найдорожчих переходів Прем'єр-ліги.

У сезоні-2023/24 німець провів блискучий рік, допомігши Баєру здобути історичне чемпіонство в Бундеслізі та зігравши ключову роль у єврокубках (12 голів і 16 асистів у 45 матчах). Ліверпуль розглядає Вірца як гравця, навколо якого будуватиме атакувальну гру найближчі роки.

Флоріан вже зазначив, що перехід у Прем’єр-лігу був його давньою мрією:

"Я щасливий, що це сталося. Чекаю на нові виклики та хочу досягти успіху разом із Ліверпулем".

Цікаво: попри молодий вік, Вірц має 6 голів та 7 асистів за збірну Німеччини й вважається одним із фаворитів на звання найкращого молодого гравця Європи.

Вік: 23

Громадянство: Англія

Позиція: правий вінгер

Вартість: 55,4 млн євро

Контракт: до 30 червня 2030 року

Арсенал підтвердив підписання Ноні Мадуеке, який приєднався до канонірів із лондонського Челсі. Англієць підписав довгострокову угоду та виступатиме на Емірейтс під 20-м номером.

Минулого сезону Мадуеке провів 92 матчі за Челсі, де забив 20 голів та зробив 9 асистів. Раніше він встиг засвітитися в академіях Крістал Пелес та Тоттенгема, а також яскраво заявити про себе у ПСВ (80 матчів, 20 голів, 13 асистів).

Футболіст уже дебютував за національну збірну Англії, у семи матчах віддавши один асист. Арсенал розглядає його як гравця, здатного підсилити атакувальну флангову гру команди на роки вперед.

Вік: 22

Громадянство: Іспанія

Позиція: лівий захисник

Вартість: 50 млн євро

Контракт: до 30 червня 2031 року

Каррерас повернувся до Реала Мадрид — клубу, в академії якого він виступав із 2017 по 2020 рік, перш ніж перейти до Манчестер Юнайтед. Лівий захисник провів потужний сезон у Бенфіці, взявши участь у 50 матчах, забив 4 голи та зробив 5 асистів. Його трансфер став частиною масштабної перебудови захисту "вершкових" під керівництвом Хабі Алонсо, поряд із підписаннями Трента Александер-Арнолда та Діна Гюйсена.

Реал витратив на Каррераса близько 50 млн євро, хоч клуб із Лісабона наполягав, щоб футболіст до завершення угоди виступав за команду на Клубному чемпіонаті світу в США. Цей трансфер став символічним поверненням гравця, якого раніше відпустили безкоштовно, а тепер він коштує значну суму і є одним із найбажаніших лівих захисників Європи.

Sam is proud to be one of us! ✨ 💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeBeukema pic.twitter.com/HWAJL7nlL2

Вік: 26

Громадянство: Нідерланди

Позиція: центральний захисник

Вартість: 31 млн євро

Контракт: до 30 червня 2030 року

Наполі підписав контракт із Семом Беукемою, який перейшов із Болоньї за 31 мільйонів євро. 26-річний нідерландець уклав угоду до літа 2030 року та отримуватиме три мільйони євро за сезон. У минулому сезоні він провів 47 матчів і зробив дві результативні передачі, ставши важливою ланкою оборони своєї команди.

Вік: 25

Громадянство: Сербія

Позиція: воротар

Вартість: 29 млн євро

Контракт: до 30 червня 2030 року

Борнмут підписав воротаря Джордже Петровича, який покинув Челсі. Сербський голкіпер підписав довгостроковий контракт і став важливою частиною команди. За Челсі Петрович провів 31 матч у сезоні-2023/24, зробивши сім "сухих" матчів і пропустивши 44 голи. Попередній сезон він провів в оренді у Страсбурі, де зіграв 31 матч і десять разів не пропускав голів.

Вік: 26

Громадянство: Нідерланди

Позиція: лівий вінгер

Вартість: 25 млн євро

Контракт: до 30 червня 2030 року

Наполі підписав універсального вінгера Ноа Ланга з ПСВ. 26-річний гравець здатен діяти на обох флангах атаки та в ролі відтягнутого форварда. У складі збірної Нідерландів Ланг провів 14 матчів і забив 3 голи. Раніше він розвивався в академіях Феєноорда та Аякса, а до ПСВ перейшов у 2023 році з Брюгге. Наполі під керівництвом Антоніо Конте минулого сезону став чемпіоном Серії А.

Welcome, Johnny Cardoso! 🇺🇸🇧🇷



Agreement with @RealBetis for the transfer of the U.S. international, who signs for five seasons with our club. pic.twitter.com/JHhzLVGlR0