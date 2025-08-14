Інше

Форвард парижан поділився своїми думками після гри з Тоттенгемом.

Нападник ПСЖ Бредлі Баркола прокоментував перемогу своєї команди у матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема у серії післяматчевих пенальті.

"Ми погано розпочали матч, пропустивши два голи, але зуміли зібратися, виявити характер, відігратися та виграти серію пенальті. Сьогодні ввечері ми можемо бути раді.

Вболівальники весь час були з нами, і це чудово. Ми не думали, що їх буде так багато, але їхня підтримка справді багато означала для нас протягом усього сезону, і зараз вона може лише мотивувати нас на перемоги", — наводить слова Барколи прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Тоттенгем.