Форвард парижан поділився своїми думками після гри з Тоттенгемом.
Бредлі Баркола, Getty Images
14 серпня 2025, 20:10
Нападник ПСЖ Бредлі Баркола прокоментував перемогу своєї команди у матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема у серії післяматчевих пенальті.
"Ми погано розпочали матч, пропустивши два голи, але зуміли зібратися, виявити характер, відігратися та виграти серію пенальті. Сьогодні ввечері ми можемо бути раді.
Вболівальники весь час були з нами, і це чудово. Ми не думали, що їх буде так багато, але їхня підтримка справді багато означала для нас протягом усього сезону, і зараз вона може лише мотивувати нас на перемоги", — наводить слова Барколи прес-служба клубу.
