Головний тренер збірної Іспанії залишився задоволений результатом, але наголосив на важливості самокритики та підготовки до наступного матчу з Туреччиною.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди над Болгарією у матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Іспанці здобули впевнену виїзну перемогу з рахунком 3:0, забивши всі три м’ячі ще в першому таймі.

"Ми провели дуже хороший перший тайм, щоб забезпечити результат. Але у другому таймі ми були націлені на те, щоб продовжувати вдосконалюватися і рости, хоча темп суперника на нас вплинув. Ми могли б зробити більш позитивні висновки, але все закінчили матч здоровими. Це був складний матч, наступний буде набагато кращим", — зазначив де ла Фуенте.

Наставник також розповів про кадрові рішення та ротацію складу:

"Ми ставили за мету повернути Родрі та Карвахаля. Їх випустили на поле не просто так, а тому, що вони цього заслуговують. Ми задоволені вкладом кожного — і тих, хто грав, і тих, хто не вийшов: Ферміна, Феррана, Дані Ольмо".

Де ла Фуенте підкреслив, що команда налаштована на постійний розвиток і вже готується до наступного матчу з Туреччиною:

"Ми дуже вимогливі, і гравці — передусім. Вони були розчаровані через другий тайм. Потрібно дивитися на все в цілому. Для нас матч із Туреччиною буде трохи вищого рівня і потребуватиме більше зусиль. Ми повинні постійно вдосконалюватися, і ми прагнемо цього. Так буде і в неділю. Дуже важливо бути самокритичними", — сказав тренер.

