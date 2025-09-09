Завершилася 1293 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Трамп анонсував, що "найближчими днями" поговорить з путіним і готує другу фазу санкцій.

🔸 У Києві попрощалися з Дар’єю Лопатіною (позивний Дельта), яка стала на захист України, долучившись до 1 батальйону "Азов".

🔸 Українські військові повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині.

🔸 За попередніми даними, в ніч проти 7 вересня росіяни запустили по урядовому кварталу у Києві ракету «Іскандер».

🔸 Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі. Кількість загиблих зросла до трьох.

🔸 Розвідники заявили про підрив біля військової частини рф у Хабаровську. Внаслідок вибухів є загиблі й поранені серед особового складу.

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом, від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали одногт ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 95 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 952 дрони-камікадзе та здійснили 3 449 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 124 артилерійські обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмових дій у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Григорівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки. Наразі один бій триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, п’ять бойових зіткнень триває досі.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 137 окупантів, з яких 82 — безповоротно. Крім того, українські воїни знешкодили одну гармату, чотири автомобілі, два мотоцикли, 12 безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 33 атаки загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка. Ще сім бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбника в бік Антонівського мосту. Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Миколаївка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.