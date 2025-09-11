ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Під час нічної атаки по Україні російські безпілотники зайшли у повітряний простір Польщі, порушивши його щонайменше 19 разів. Там проти них уперше застосували винищувачі. Відомо, що один із дронів упав на будинок літнього подружжя. hromadske зібрало все, що відомо про цю атаку
🔸 У місті Шаргород на Вінниччині чоловік з ножем напав на двох юнаків — учнів 10 та 11 класу. Діти загинули. Правоохоронці затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився 23-річний колишній вчитель постраждалих
🔸 Полковник ДБР Ігор Колінко купив квартиру в київському ЖК преміумкласу. Водночас його мати придбала ділянку із «будинком-привидом» за $176 000. Про це йдеться в розслідуванні hromadske
🔸 Трамп вимагає засудити до смертної кари вбивцю української біженки Ірини Заруцької
🔸 За ексначальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесли понад 9 мільйонів гривень застави. Водночас ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла на волю під 20 млн грн застави, але гроші досі не внесла
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом, від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Російські загарбники завдали двох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши 44 ракети та скинувши 64 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1989 дронів-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 182 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.
Сьогодні ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська, Амбарного та Одрадного. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.
На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу в районі Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове. Ще вісім бойових зіткнень досі тривають.
На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки.
З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян п’ять разів атакували у районі Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення досі триває.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, з яких 77 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві артилерійські системи, один автомобіль, 18 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та склад боєприпасів. Пошкоджено артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ противника.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.
На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я. Авіаційного удару некерованими ракетами зазнало Залізничне.
На Оріхівському напрямку противник один раз проводив наступальні дії в районі Плавнів, отримав відсіч.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в напрямку Антонівки та Садового.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці!
Довгий сьогодні день. Постійно був на зв’язку з нашими військовими – і під час російського масованого удару вночі, і після того вдень.
Більш ніж чотири сотні російських дронів було, і більшість із них – шахеди. Ще більш ніж сорок ракет різних типів, зокрема балістика. На щастя, українські сили збили більшу частину цього. Дякую кожному нашому підрозділу.
Але все ж таки, на жаль, були влучання, пошкодження інфраструктури в різних областях, пошкодження звичайних будинків. Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з польщею. І цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух.
Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в польщу, і з боку україни вони завели, схоже, менш ніж половину від загальної кількості. Прорахована російська активність.
І ми бачимо, яка ситуація в підсумку – як складно було із цим упоратись. Україна запропонувала польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів.
Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.
На жаль, станом на зараз росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит.
Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть. На території білорусі почалися спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною плану навчань.
Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти польщі, і проти україни. Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити польщу. Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія – так, як потрібно.
Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі – як не дати розширюватися війні та як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо.
Сьогодні багато міжнародної роботи щодо цього в усіх лідерів. Дякую кожному лідеру, хто підтримав польщу, хто підтримує україну, хто розуміє, яка загроза країнам на східному фланзі та що саме дрони зараз росія робить основним знаряддям для вбивств і дестабілізації.
Втім, і ракетна загроза не меншає. росія продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. Говорили про все це з лідерами європи, зокрема з прем’єр-міністром польщі Туском, прем’єр-міністром британії Стармером, главою уряду італії Мелоні, із генсеком НАТО Рютте.
Важливо й надалі координуватись. Ми домовились, що наші військові, наші представники міністерств оборони – україни та польщі – найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити увесь досвід, який у нас є в протидії дронам.
Говорив також з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії. Вона сьогодні представила фундаментальні пріоритети Єврокомісії, і важливо, що європа буде ще сильнішою.
Серед багатьох речей – кошти на оборону, зокрема 6 мільярдів євро на дрони для україни. Це те, що значно підтримає нас. Ми розраховуємо на інструмент SAFE, велику оборонну програму Євросоюзу. Україна має бути повноцінною учасницею.
Окремо я хочу подякувати Урсулі за готовність допомогти нам і з дуже чутливими соціальними питаннями, а саме – фінанси для українських дітей на харчування у школах, безоплатне харчування для всіх наших дітей. Поступово в цьому році ми зробимо все, щоб наповнити цю шкільну програму на сто відсотків.
І ще одне.
Очікую на детальну доповідь міністра оборони україни Дениса Шмигаля щодо рамштайну. Був з ним сьогодні я на контакті. Є результати щодо нових систем ППО для україни. Є готовність партнерів фінансувати програму PURL і надалі – для закупівлі американської зброї.
Домовляємось ми й про додаткові кошти на виробництво нашої української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб росія відчувала, що таке відповідь на війну. Працюємо й над оснащенням наших бригад.
Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто розуміє, що росія чує тільки силу і тільки із сильними рахується. Україна, вся наша європа, усі наші партнери мають бути сильними. І дуже розраховуємо на сильну реакцію Сполучених Штатів Америки.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!