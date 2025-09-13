Завершилася 1298 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 СБУ вдарила дронами по російському нафтоналивному порту Приморськ на Балтійському морі, через який щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти, завдяки чому рф заробляє 15 млрд доларів — повідомили джерела hromadske в СБУ.

🔸 Зеленський заявив, що українські захисники повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми.

🔸 Коментуючи напад російських дронів на Польщу, Трамп наголосив, що "нікого не збирається захищати" і що цим БпЛА "узагалі не слід бути так близько до Польщі".

🔸 Голова МЗС Польщі Сікорський зазначив, що наразі країна не планує розривати дипломатичні відносини з росією, бо не бачить причин для цього. У той же час поляки вже обмежили діяльність російських дипломатів у певних воєводствах і закликали європейських партнерів скоротити їхню кількість у своїх країнах.

🔸 Зеленський жартома назвав Кіта Келлога не гіршим засобом ППО, ніж Patriot:

"Про це, пане генерале, дійсно кажуть: щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося, щоб ви їздили по всіх містах України", — сказав президент.

🔸 Принц Гаррі приїхав до Києва на запрошення українського уряду. Він хоче допомогти тисячам військовослужбовців, що зазнали серйозних поранень під час російсько-української війни.