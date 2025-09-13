🔸 СБУ вдарила дронами по російському нафтоналивному порту Приморськ на Балтійському морі, через який щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти, завдяки чому рф заробляє 15 млрд доларів — повідомили джерела hromadske в СБУ.
🔸 Зеленський заявив, що українські захисники повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми.
🔸 Коментуючи напад російських дронів на Польщу, Трамп наголосив, що "нікого не збирається захищати" і що цим БпЛА "узагалі не слід бути так близько до Польщі".
🔸 Голова МЗС Польщі Сікорський зазначив, що наразі країна не планує розривати дипломатичні відносини з росією, бо не бачить причин для цього. У той же час поляки вже обмежили діяльність російських дипломатів у певних воєводствах і закликали європейських партнерів скоротити їхню кількість у своїх країнах.
🔸 Зеленський жартома назвав Кіта Келлога не гіршим засобом ППО, ніж Patriot:
"Про це, пане генерале, дійсно кажуть: щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося, щоб ви їздили по всіх містах України", — сказав президент.
🔸 Принц Гаррі приїхав до Києва на запрошення українського уряду. Він хоче допомогти тисячам військовослужбовців, що зазнали серйозних поранень під час російсько-української війни.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 168 боєзіткнень. Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 88 КАБ, залучив для ураження 2236 дронів-камікадзе та здійснив 3593 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав одного ракетного та 11 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема 2 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Куп'янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки. Два боєзіткнення досі тривають.
На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 16 з 18 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п'ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 11 штурмових дій.
На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Дотепер тривають два боєзіткнення.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 99 та поранили 60 окупантів, знищили два танки, три автомобілі, чотири мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів, склад боєприпасів та пошкодили автомобіль, дві гармати, пункт управління БпЛА, сім укриттів особового складу ворога.
На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки. Бої продовжуються в одній локації.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір'я та Залізничне.
На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в бік Малої Токмачки та Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по районах населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.
На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаудару в районі населеного пункту Львове.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.
Сьогодні варто відзначити воїнів 79 прикордонного загону, які ефективно стримують ворога.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
1. "Ціль Путіна — це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне.
Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик. Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку.
Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист. Тільки разом ми можемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни. Так, щоб цілі змінились".
2. "Провів Ставку — дуже змістовну. Передусім — ППО, постачання систем, ракет до них. Наші потреби, наші наявні ресурси захисту.
Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати — у всіх власна частина відповідальності.
Хороші показники у виробництві перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів.
Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу.
Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат. Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі. Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам.
Обговорили наші потреби у зброї — наше українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів. Забезпечуємо силу для нашої армії. Слава Україні!".
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!