Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 вересня 2025 року.

Завершилася 1309 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по НПЗ Газпром Нафтохім Салават, що в Башкортостані (рф). Це один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Окрім того, Сили оборони уразили нафтоперекачувальні станції Кузьмичи-1 та Зензеватка у Волгоградській області, виробництво БпЛА на Бєлгородщині та Астраханський газопереробний завод.

- російські окупанти 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, вони запустили дві балістичні ракети Іскандер. Внаслідок точного влучання в укриття є втрати серед особового складу.

- поблизу села Шандриголове на Донеччині російські штурмовики вбили батьків дитини, а її саму забрали із собою. У Третьому армійському корпусі кажуть, що в такий спосіб рф використовує дитину для прикриття своїх груп і подальшого просування на Лиманському напрямку.

- У селі Сасів на Львівщині прикутий до ліжка чоловік залишився без догляду, оскільки сина, який за ним доглядав, мобілізували. Як пояснив староста села Михайло Гетьманчик, нині вже мобілізований Володимир Маліцький вчасно не встиг продовжити відстрочку від мобілізації через затримку із видачею довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. За його словами, пізніше необхідний документ донесли, але в ТЦК його вже не прийняли.

- Президент України Володимир Зеленський обговорив шляхи досягнення миру зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою. Зеленський наголосив, що Україна хоче досягти миру більше за будь-кого у світі. Він також вкотре зазначив, що готовий до зустрічі з главою рф володимиром путіним, однак російська сторона не показує такої готовності. Крім того, Зеленський запросив бразильського колегу відвідати Україну.

- Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. "Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", — заявив Зеленський.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Загарбники завдали чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмових дії окупантів, один бій триває. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 153 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки, наразі одна атака триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру, Новомаркового та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 164 окупанти, з яких 111 — безповоротно. Наші захисники знищили автомобіль, 18 безпілотних літальних апаратів та артилерійську систему. Також значно пошкоджено три артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки. Окрім цього українські захисники уразили два пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка, ще два бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку загарбники один раз намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!