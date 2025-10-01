Інше

Андрій Соловей віддав життя за Україну, його син тримає воротарську позицію в юнацькій команді.

Футбольна спільнота України зазнала тяжкої втрати — на війні з російськими окупантами загинув Андрій Соловей, боєць 225-го окремого штурмового полку та батько воротаря юнацької команди харківського Металіста 1925 Максима Солов’я.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу. Андрій Соловей виконував бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, віддавши своє життя за незалежність і свободу України.

17-річний Максим Соловей виступає за юнацьку команду Металіста 1925 у чемпіонаті U-19. У нинішньому сезоні він провів 7 матчів, три з яких завершив із "сухими" воротами.

Основна команда Металіста 1925 наразі займає третє місце в УПЛ. У наступному турі, 5 вересня, харків’яни зіграють із київським Динамо (початок — 15:30).