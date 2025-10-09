Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 жовтня 2025 року.

Завершилася 1323 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- В Україні призначать ще одного віце-прем'єра.

- Нові удари росіян з енергетики в Україні.

- Залужний заперечив, що формує команду для виборів.

- Місцеві поради та глави продовжать роботу до завершення військового стану.

- Україна не втручається у справу за підозрюваним у підриві «Північних потоків».

- Нобелівську премію з хімії здобули Сусуму Кітагава (Японія), Річард Робсон (Великобританія) та Омар М. Ягі (Йорданія) «за розробку метал-органічних каркасів» (MOF).

- Українські далекобійні ракети-дрони демонструють більшу ефективність . Зокрема, є суттєві результати знищення російських комплексів ППО.

- Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомили про підозру у заволодінні понад 6,6 мільйона гривень бюджетних коштів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 162 бойових зіткнення.



Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.



Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.



На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.



Сьогодні ворог 21 раз атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, у бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. Бої досі тривають у п’яти локаціях.



На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу в районі Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Курилівки. Три бойові зіткнення досі тривають.



На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість і стримують ще чотири штурмові дії в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.



На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Дронівки та Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.



На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.



На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.



Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, два автомобілі, два мотоцикли, 20 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки та один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.



На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Ще вісім бойових зіткнень триває.



На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося сім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового та у напрямку Новоандріївки.



Населені пункти Степногірськ і Лук’янівське зазнали авіаційних ударів некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по Придніпровському.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.



Слава українським захисникам і захисницям!

Слава Україні!



УВАГА! У зв'язку з переходом Збройних Сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки змінюються найменування деяких напрямків у східній операційній зоні.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби безпеки України. І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів Служби – Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту.

Довга доповідь була сьогодні і Головкома Олександра Сирського – майже годину ми з ним говорили – по всіх фронтових напрямках, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп’янськ – я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати".

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!