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Виконком УЄФА затвердив склад учасників єврокубків на наступний сезон.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив, що продовжив відсторонення російських клубів від участі в єврокубкових турнірах на сезон-2026/27.

Згідно з оновленим списком учасників єврокубків, а також розподілом місць на наступний єврокубковий сезон, російський чемпіонат не отримав квот на Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій.

Нагадаємо, російські команди та збірні були відсторонені УЄФА та ФІФА від всіх міжнародних турнірах після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відклав рішення щодо єврокубкового майбутнього Марселя.