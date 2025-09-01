Англія

28-річний форвард збірної ДР Конго покидає Брентфорд.

Форвард Брентфорда та збірної Демократичної Республіки Конго Йоан Вісса найближчим часом стане гравцем Ньюкасла. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби вже досягли згоди щодо трансферу 28-річного нападника. Загальна сума угоди становить 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Сьогодні, 1 вересня, Вісса має пройти медичне обстеження та підписати контракт із "сороками".

Брентфорд не планував продавати Вісса, оскільки раніше вже втратив іншого ключового гравця атаки — Браяна Мбемо, який перебрався в Манчестер Юнайтед. Однак серйозна сума трансферу та чинний контракт гравця (діє до літа 2026 року) вплинули на рішення керівництва.

У Ньюкаслі Вісса змагатиметься за місце в основі з іншим новачком — Ніком Вольтемаде, який нещодавно перейшов із Штутгарта за рекордні для клубу гроші.

Варто зазначити, що раніше Ньюкасл також розглядав варіант із підписанням форварда Роми та збірної України Артема Довбика, але трансфер Вісса фактично закрив цю можливість.