Німеччина

Німецький гранд хоче орендувати Джоша Ачімпонга з опцією викупу.

Мюнхенська Баварія звернула увагу на 19-річного флангового захисника Челсі Джоша Ачімпонга. Про це повідомляє журналіст The Guardian Джейкоб Стейнберг.

Раніше Баварія була близькою до трансферу нападника лондонського клубу Ніколаса Джексона, однак угода зірвалася в останній момент — Челсі відкликав пропозицію через травму Ліама Делапа.

Тепер мюнхенці зосередилися на Ачімпонгу. За даними джерела, розглядається варіант оренди з обов’язковою опцією викупу. Водночас Челсі не поспішає розставатися з одним зі своїх найперспективніших вихованців і має намір залишити його в команді.

Наразі переговори тривають, остаточне рішення може бути ухвалене вже до закриття трансферного вікна.