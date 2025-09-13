Правий захисник Інтера потрапив у сферу інтересів Пепа Гвардіоли.
Дензел Думфріс, getty images
13 вересня 2025, 13:38
Англійський гранд Манчестер Сіті планує підсилити свій склад вже під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє джерело, керівництво "містян" готує офіційний запит щодо трансферу правого захисника Інтера Дензела Думфріса.
29-річний нідерландець перебуває у сфері інтересів головного тренера Сіті Пепа Гвардіоли. Наставник чинного чемпіона Англії бачить у Думфрісі гравця, здатного якісно закрити весь правий фланг як в обороні, так і в атаці.
Контракт Думфріса з Інтером діє до червня 2028 року, однак нерадзуррі можуть розглянути вигідну пропозицію вже в січні. Transfermarkt оцінює футболіста у 35 мільйонів євро.
Минулого сезону захисник провів 47 матчів за міланський клуб у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 6 результативними передачами