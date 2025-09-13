Англія

Правий захисник Інтера потрапив у сферу інтересів Пепа Гвардіоли.

Англійський гранд Манчестер Сіті планує підсилити свій склад вже під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє джерело, керівництво "містян" готує офіційний запит щодо трансферу правого захисника Інтера Дензела Думфріса.

29-річний нідерландець перебуває у сфері інтересів головного тренера Сіті Пепа Гвардіоли. Наставник чинного чемпіона Англії бачить у Думфрісі гравця, здатного якісно закрити весь правий фланг як в обороні, так і в атаці.

Контракт Думфріса з Інтером діє до червня 2028 року, однак нерадзуррі можуть розглянути вигідну пропозицію вже в січні. Transfermarkt оцінює футболіста у 35 мільйонів євро.

Минулого сезону захисник провів 47 матчів за міланський клуб у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 6 результативними передачами