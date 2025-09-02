Португалія

Іспанський клуб отримав за трансфер бельгійця 20 млн євро.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Севільї Доді Лукебакіо.

Угода з 27-річним бельгійцем розрахована до літа 2030 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 20 млн євро, а ще 4 млн євро передбачені у якості бонусів. Також "нервіонці" отримають 15% від майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Лукебакіо провів 39 матчів, у яких забив 11 голів та віддав дві гольові передачі. У новій кампанії на його рахунку два матчі та один гол.

Нагадаємо, раніше Бенфіка підписала контракт з півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Свій наступний матч Бенфіка проведе проти Санти-Клари. Гра пройде 12 вересня.