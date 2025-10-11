Іспанія

На підході рекордний трансфер?

Саудівський Аль-Ахлі має намір придбати у мадридського Реала бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє indykaila News.

За інформацією джерела, саудівський клуб готовий запропонувати 300 млн. фунтів стерлінгів за 25-річного бразильця, якщо переговори між "вершковими" та футболістом щодо продовження контракту не увінчаються успіхом.

Зазначається, що Аль-Ахлі зробить офіційну пропозицію Реалу наступного літа.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 150 млн. євро.

Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за мадридський Реал десять матчів, забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал натякнув Вінісіусу на можливий продаж наступного літа.