Туреччина

Трабзонспор хоче орендувати гравця Манчестер Юнайтед.

Трабзонспор досягнув усної домовленості з Манчестер Юнайтед стосовно переходу воротаря Андре Онана, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 29-річний камерунець може змінити клубну прописку на правах оренди. За даними Романо, зараз доля трансферу залежить від рішення самого гравця.

Цього літа Трабзонспор заробив 27,5 млн євро на продажі свого основного голкіпера Угурджана Чакира Галатасараю, тож клубу потрібна заміна. Трансферне вікно в Туреччині закриється 12 вересня. Нагадаємо, що в складі клубу з Трабзона перебувають одразу троє українців, а саме захисник Арсеній Батагов, а також нападники Олександр Зубков і Данило Сікан.

Контракт Онана з Манчестер Юнайтед розраховано до кінця червня 2028 року. Манкуніанці можуть продовжити угоду до літа 2029-го.

У сезоні-2024/25 Андре взяв участь у 50-ти матчах МЮ й пропустив 65 голів, 11 разів зберігши ворота "сухими". Камерунець також був у стартовому складі на матч 1/32 фіналу Кубка англійської ліги проти Грімсбі Таун, в якому підопічні Рубена Аморіма зазнали невдачі й вибули з турніру.