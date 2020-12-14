Лига Европы

Дончане узнают своего оппонента в стадии плей-офф турнира.

Сегодня, 14-го декабря, в швейцарском Ньоне в 14:00 по киевскому времени, состоится жеребьевка 1/16 финала плей-офф раунда Лиги Европы.

На данной стадии турнира Украину представят Шахтер и киевское Динамо. Дончане, которые попали в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов, оказались в числе сеяных команд. Список соперников команды Каштру выглядит следующий образом: Зальцбург, Олимпиакос, Янг Бойз, Мольде, Славия Прага, Бенфика, Гранада, Реал Сосьедад, Лилль, Брага, Маккаби Т-А, Антверпен, Вольфсберг и Црвена Звезда.

Football.ua предлагает своим читателям определить оптимального соперника для "горняков".

Кроме того, мы предлагаем определись самого удобного соперника для киевского Динамо на стадии 1/16 финала.

Также на Football.ua у вас будет возможность наблюдать за онлайн-трансляцией жеребьевки плей-офф Лиги Европы.