До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 серпня 2025 року.

Завершилася 1270 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

- Агентство Reuters із посиланням на джерела опублікувало список вимог російського лідера, які той висунув для завершення війни проти України. Він базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України і є неповним. Серед наведених вимог:

-відсутність припинення вогню до досягнення мирної угоди;

-повне виведення українських військ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання москви -заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях;

-повернення порівняно невеликих територій на Сумщині та Харківщині, які окупувала рф;

-визнання суверенітету рф над тимчасово окупованим Кримом;

-скасування принаймні частини санкцій проти росії;

-заборона для України вступати до НАТО, однак можливі певні гарантії безпеки для України;

-надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій країні, а також — право -російської православної церкви вільно діяти.

- Українські військові поранили російського генерала на Курщині. У ніч проти 17 серпня українські військові вдарили по російській колоні на трасі Рильськ — Хомутовка, що у Курській області рф.

- Трамп і путін домовилися про гарантії безпеки для України — Віткофф

- Український фотожурналіст Єфрем Лукацький, який співпрацює з агентством Associated Press, побував у місці виробництва української далекобійної ракети «Фламінго» дальністю понад 3 тисячі кілометрів.

- Дрони ГУР атакували логістичний вузол у Воронезькій області, яким користуються окупанти.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційні удари, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1611 дронів-камікадзе та здійснили 3607 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 9 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Хатнє, один бій триває.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. П’ять з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі, вісім боєзіткнень досі тривають.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник три рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку вісім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 155 окупантів, із них 109 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, п’ять автомобілів, шість мотоциклів, 4 антени зв’язку та 20 БпЛА; пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоциклів та шість пунктів управління БпЛА окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Зелений Гай, Воскресенка, Олександроград, Маліївка та Темирівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Заяви Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн для медіа

