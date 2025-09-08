Україна

Гравець покинув клуб після півроку виступів і 30 матчів.

Київський клуб Оболонь офіційно повідомив про завершення співпраці з нападником Віктором Блізніченком.

У пресслужбі клубу подякували футболісту за професіоналізм, відданість та внесок у розвиток команди.

"Дякуємо Віктору за професіоналізм, відданість та внесок у розвиток клубу. Бажаємо нових звершень, успіхів та яскравих перемог у подальшій кар’єрі", — йдеться у повідомленні.

Віктор Блізніченко виступав за Оболонь з серпня 2024 року. За цей час він провів 30 матчів, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше 22-річний футболіст грав за Динамо, Інгулець та Кривбас.

Окрім цього, Оболонь повідомила про оренду досвідченого півзахисника, деталі якого клуб поки не розкриває.