Гравець покинув клуб після півроку виступів і 30 матчів.
Віктор Блізніченко, getty images
08 вересня 2025, 19:20
Київський клуб Оболонь офіційно повідомив про завершення співпраці з нападником Віктором Блізніченком.
У пресслужбі клубу подякували футболісту за професіоналізм, відданість та внесок у розвиток команди.
"Дякуємо Віктору за професіоналізм, відданість та внесок у розвиток клубу. Бажаємо нових звершень, успіхів та яскравих перемог у подальшій кар’єрі", — йдеться у повідомленні.
Віктор Блізніченко виступав за Оболонь з серпня 2024 року. За цей час він провів 30 матчів, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше 22-річний футболіст грав за Динамо, Інгулець та Кривбас.
Окрім цього, Оболонь повідомила про оренду досвідченого півзахисника, деталі якого клуб поки не розкриває.