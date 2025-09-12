Завершилися два поєдинки чергового туру другого за статусом дивізіону України.
Буковина, bukfc.com
12 вересня 2025, 20:21
У рамках шостого туру української Першої ліги-2025/26 у п'ятницю, 12 вересня, відбулися два протистояння.
Хет-трик капітана Богдана Бойчука допоміг Буковині розібратися з Черніговом у Чернівцях.
Буковина — Чернігів 4:1
Голи: Бойчук, 21, 62, 90+5, Гончарук, 57 — Койдан, 79
Буковина: Каневцев, Стасюк, Карась (Бусько, 60), Безуглий, Морговський, Вітенчук (Кольцов, 72), Груша (Глущук, 72), Бойчук, Кожушко (Підлепенець, 72), Дахновський (Кілєвий, 78), Гончарук
Чернігів: Татаренко, Шумило, Шушко, Фатєєв (Романченко, 46), Картушов, Бибік (Сердюк, 46), Шалфєєв (Мироненко, 46), Койдан (Столярчук, 80), Порохня, Безгубченко (Кулик, 80), Новіков
Попередження: Бусько, Стасюк — Шумило
У Хмельницькому місцеве Поділля й Пробій не виявили сильнішого, поділивши очки.
Поділля — Пробій 1:1
Голи: Профатило, 49 — Білий, 33
Поділля: Юрчук, Рудюк, Шкіндер, Азізов, Ніколишин, Козиренко, Баран (Сніжко, 46), Лис, Гемега (Куліш, 80), Профатило (Шаврін, 80), Савін
Пробій: Піцан, Гук, Савчин, Білий, Гаврилюк, Феліпович, Харук (Дриган, 74), Борисевич, Сікач, Оринчак, Іваничук (Сондей, 61)
Попередження: Сніжко, Юрчук — Сікач, Оринчак, Гук
Нагадаємо, учора, 11 вересня, Фенікс-Маріуполь упорався з Лівим Берегом (1:0).